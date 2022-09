Roxeanne Hazes breekt ook met Holland zingt Hazes: ‘Keek er elk jaar naar uit’

‘Er gingen al wat geruchten rond, maar voordat ik deze beslissing definitief wilde maken, heb ik mezelf nog wat bedenktijd gegeven', schrijft Roxeanne in haar Instagram Stories. ‘Ik heb besloten dat ik volgend jaar niet meedoe aan Holland zingt Hazes .’ Het statement van de Hazes-telg komt niet geheel als een verrassing. Afgelopen maand vertelde ze in Beste zangers over een nare vorm van heimwee dat ze naar eigen zeggen opliep door een ‘trauma uit haar jeugd’. Zo vertelde Roxeanne dat ‘de grootste klap’ kwam toen haar moeder Rachel een boek schreef na het overlijden van haar vader. ,,Toen heb ik mijn moeder negen maanden niet bij me gehad. Juist op het moment dat je haar zo nodig hebt om te rouwen.” Roxeanne zegt een ‘enorme knauw’ te hebben gehad doordat haar moeder haar in de steek zou hebben gelaten. ,,Je beschadigt iemand daar voor de rest van z’n leven mee. Ik ben een volwassen vrouw, maar kan moeilijk alleen slapen.”

‘Rijke fantasie’

Haar moeder besloot vervolgens via RTL Boulevard een statement de wereld in te slingeren. ,,Laten we het erop houden dat het vooral de rijke fantasie is van een toen nog jong meisje”, stelde ze. De relatie tussen moeder en dochter Hazes is al langere tijd slecht. Zo probeert Rachel haar dochter te laten getuigen in een rechtszaak die ze heeft aangespannen tegen twee voormalige zakenpartners.



Roxeanne schrijft: ‘Ik zong nog één keer per jaar mijn vaders liedjes. Dit was al tien jaar iets waar ik elk jaar naar uitkeek, een bijzonder evenement om mijn vader te eren. Het publiek is fantastisch. Jullie zorgen ervoor dat het altijd een feestje is. Dank daarvoor. Voor nu ga ik me de aankomende tijd focussen op andere mooie dingen waar ik mee bezig ben. Heel veel plezier! En wie weet tot een andere keer.’



Tijdens de optredens met Holland zingt Hazes maakt juist haar broertje André zijn comeback op het podium. Na een lange tijd waarin hij zich helemaal terugtrok uit de spotlights, zal hij daar voor het eerst weer optreden. Ook André haalde uit naar zijn zus na haar opmerkingen in Beste zangers. Hij zei met ‘plaatsvervangende schaamte’ te hebben gekeken.