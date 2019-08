Roxeanne Hazes deelt afvalgeheim: ‘Schakel hulp in, net zoals ik’

Vrijwel iedereen die de strijd tegen de kilo's aangaat, heeft de vraag weleens gekregen: hoe ben je zoveel afgevallen?. Ook Roxeanne Hazes werd bestookt met vragen over haar afvalproces. Vandaag heeft de dochter van wijlen André Hazes ruim de tijd genomen om haar fans haar geheim te vertellen. Al noemt Roxeanne het zelf niet echt een geheim. ,,Ik heb daar gewoon nog niet echt de tijd voor gehad, om dat met jullie op deze manier te delen.” In haar recentste column voor Viva schreef Roxeanne ook al over de kilo's die ze is kwijtgeraakt. Daar legde ze uit zowel moeder als geliefde te zijn en dat haar gezondheid een grote rol speelt. Vandaag gaat ze daar dieper op in. ,,Ik weet hoe hard de struggle is om kilo's te verliezen. En zeker als het gaat, in mijn geval, om gezondheid, om niet lekker in je vel zitten, om niet je bed uit te willen komen.” Die kwaaltjes zorgden ervoor dat bij Roxeanne een knop om ging. ,,Ik ben niet afgevallen uit een schoonheidsideaal. Ik vond mezelf een ontzettend mooie vrouw, ook voller.” De zangeres hoopt haar fans vooral te stimuleren om te zijn wie ze willen zijn. ,,Dus om dat uit de wereld te helpen: ik ben niet afgevallen omdat de maatschappij dat van me vraagt. Wat helaas vandaag de dag nog wel zo is. Ik heb voorheen ook veel berichtjes gekregen dat ik dik ben. Jammer, ik vond het mooi”, maakt ze nogmaals duidelijk.

Voeding

Toch waarschuwt de Hazes-telg onlangs bevallen moeders om niet direct weer streng te willen diëten. ,,Alsjeblieft, geniet even van het mama zijn", vertelt ze. ,,En geef je lichaam de tijd om bij te komen.” Dat deed ze zelf namelijk ook.



Inmiddels is haar zoontje Fender 1 jaar. Sinds zijn verjaardag merkte Roxeanne dat ze vooral érg moe was. Iets waar ze absoluut niet blij mee was. ,,Ik wilde energie hebben om een drukke Fender te kunnen hebben”, legt Roxeanne uit, die vervolgens vertelt dat haar lontje steeds korter werd. En dus was het tijd voor actie. Ze belde haar oude trainer op en vroeg hem wat ze kon doen om af te vallen. Het antwoord lag voor de hand: sporten. ,,Dus ik sport heel veel, echt heel erg veel. Ook op vakantie. En trust me, ik ben echt de meest verschrikkelijke sporter, want ik vind het vreselijk.”



Ook schakelde Roxeanne de hulp van een diëtiste in. Die helpt haar – nog steeds – met haar voeding en andere supplementen. ,,Het is een leefstijl geworden. Ik train veel en eet ontzettend gezond. Daarbij heb ik wel één dag in de week een ‘cheatdag’ waarbij ik alles opeet.” Maar wat volgens de zangeres echt heel belangrijk is, is dat alle mensen die willen afvallen, niet op eigen houtje gaan lijnen. ,,Schakel hulp in, net zoals ik heb gedaan.”



Roxeanne heeft nog een boodschap voor alle mensen die de video's hebben bekeken en ook willen afvallen: ,,Wat voor mij werkt, hoeft voor jou niet te werken. Dus dat is het eigenlijk.”