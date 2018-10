Roxeanne Hazes: Mijn buik is nog steeds een zooitje

Of de behandeling helpt, is nog even afwachten. Hoe dan ook geniet de dochter van André Hazes van de verkwikkende therapie. En ze bedankt de vrouw die haar behandelt nu alvast voor haar ‘magische handen’. Bij bindweefselmassage worden dieper gelegen lagen van de huid gestimuleerd. Dat resulteert als het goed is in een betere doorbloeding, zuurstoftoevoer, egaliteit, glans en de huidconditie.

Kwaaltjes

Dat Roxeanne Hazes in verwachting was, stak ze niet onder stoelen of banken. Ze trakteerde haar volgers op sociale media bijna dagelijks op weinig verhullende foto’s en filmpjes van haar prominente buik. ,,Zoals vele hormonale zwangeren zullen herkennen: je voelt je soms echt even heel erg lelijk’’, gaf ze een inkijkje in haar gevoelens. Ook had Roxeanne last van de gebruikelijke zwangerschapskwaaltjes, zoals extreem veel trek in eten en zó hard snurken dat haar aanstaande man Erik Zwennes soms geen oog dicht deed.