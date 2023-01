Roxeanne Hazes sleept moeder Rachel voor de rechter om erfenis

Over de zaak zijn nog weinig details bekend. In een verklaring liet de woordvoerder van de zangeres aan RTL Boulevard weten dat ‘maandenlang achter de schermen, buiten de media en zonder procedures, geprobeerd is om opheldering te krijgen over een aantal relevante zaken’. ,,Helaas blijft, gezien de gedane onderzoeken, er niets anders over dan dat de rechter de knoop doorhakt, hoezeer ook geprobeerd is om dit te voorkomen.”

De zaak is niet alleen door Roxeanne aangespannen, maar ook door de persoon die na het overlijden van Hazes senior in 2004 testamentair bewindvoerder was. In de verklaring zeggen Roxeanne en de bewindvoerder het te betreuren dat het nieuws van het kort geding in de media bekend is geworden. ,,Zij zijn van mening dat de geschillen niet in de media, maar in de rechtszaal behandeld dienen te worden.” Het kort zou op 9 februari dienen in de rechtbank in Utrecht.

Roxeanne en haar broertje André waren samen met hun moeder de enige erfgenamen van wijlen volkszanger. In een andere zaak namens een voormalige vriendin en zakenpartner van Rachel Hazes, plaatste Roxeannes woordvoerder Tomlow in 2020 al vraagtekens bij het erfgenaamschap van Rachel. ,,Zij was geen erfgenaam en beheert ook niet zijn nalatenschap. Uitsluitend de kinderen waren erfgenaam”, zei de jurist destijds.

Dieptepunt

Roxeanne en Rachel hebben al langer een moeizame band, maar die kwam afgelopen jaar tot een dieptepunt toen de zangeres in Beste Zangers vertelde hoe ze haar moeder direct na de dood van haar vader heeft moeten missen. Roxeanne was toen slechts 11 jaar oud. ,,Juist op het moment dat je haar zo nodig hebt om te rouwen. Ik heb elke avond een foto van mijn vader en moeder bij me gehad, elke avond huilend tegen gesproken: ‘Kom alsjeblieft terug.’”

Ook zei Roxeanne dat ze als klein meisje bij vreemde gezinnen werd ondergebracht als haar vader moest optreden. Zo zat ze bijvoorbeeld eens naakt bij een man op de bank wiens familie nudisten bleken te zijn.

