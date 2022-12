Roy Donders en vriendin ondergingen bilvergroting en Nicolette heeft ‘gezinsuitbreiding’

Lange Frans weer terugge­keerd op YouTube: ‘Soms moet je weer op 0 beginnen’

Lange Frans is teruggekeerd op YouTube, dat heeft de rapper vandaag via Twitter bekendgemaakt. Zijn YouTube-account werd in oktober 2020 en januari 2021 door YouTube verwijderd. Dat gebeurde onder meer omdat de rapper volgens YouTube regels over intimidatie, bedreigingen en cyberpesten zou schenden. Aanleiding was onder meer zijn gesprek met Janet Ossebaard in zijn podcast. De twee hadden het onder meer over een aanslag op premier Rutte.

3 december