RTL 4 experimenteert met quiz Tijl Beckand op plek GTST en Ik weet er alles van

Het idee voor dat programma met Tijl Beckand was er al langer, maar nu was ook ruimte door de langere zomerstop van GTST. ,,Dit was het uitgelezen moment om het te doen”, laat de zender in een reactie weten. Normaal gaan de karakers in Meerdijk er in de zomer een maandje tussenuit, maar dit jaar is het twee maanden stil aan het soapfront. De eerste weken was het de beurt aan Ruben Nicolai met Ik weet er alles van, de laatste drie weken is het dus tijd voor een nieuwe quiz.