RTL 4 opent vrijmarkt op Koningsdag met Beau en Chantal

Daarnaast zullen er workshops, muziekoptredens en diners mogelijk zijn. ‘Niets is te gek. De leukste, gekste en meest bijzondere spullen en acties brengen Beau en Chantal bij de kijkers onder de aandacht’, schrijft RTL in een persbericht.



Mensen die iets bijzonders willen verkopen of iets speciaals willen laten zien of horen, kunnen zich opgeven via kikavrijmarkt.nl. Daar kunnen zij vanaf woensdag 22 april ook een kleedje met hun spullen op zetten. De opbrengst, of een deel daarvan, geven zij naderhand aan KiKa, die dat gebruikt voor belangrijk onderzoek naar kinderkanker.



De Chantal en Beau Show: tussen de schuifdeuren is maandag 27 april live op Koningsdag te zien tussen 20.30 en 22.00 uur bij RTL 4.



Luister naar onze Media Podcast: