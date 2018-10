RTL-baas Sven Sauvé: Overtuigd dat Late Night gaat groeien

RTL Late Night met Twan Huy s scoorde de afgelopen dagen nog geen 400.000 kijkers, maar de zender blijft heilig geloven in betere tijden. ,,Ik ben overtuigd dat we op termijn gaan groeien en we echt naar hele goede kijkcijfers gaan’’, zegt ceo Sven Sauvé van RTL.

Deze website sprak Sauvé kort na een groots opgezette presentatie van het mediabedrijf voor vooral adverteerders en mediabureaus, in Theater Amsterdam. Daar werd onder meer bekendgemaakt dat SBS 6-coryfee Kees van der Spek (Oplichters in het Buitenland) overstapt naar RTL, waar binnenkort ook Robert Jensen terugkeert met een personalityshow (Jensen Live!) en waar Beau van Erven Dorens een vervolg maakt op zijn bejubelde programma The Amsterdam Project, namelijk The Rotterdam Project.

De zeer magere kijkcijfers van RTL Late Night met Twan Huys – de afgelopen dagen behaalde de talkshow niet eens de dagelijkse kijkcijfer top 25 van de Stichting Kijkonderzoek - doen ceo Sauvé niets.

,,Wij zijn op dagelijkse basis met de redactie en Twan aan het kijken wat we anders en beter kunnen doen. Als ik naar de basiselementen van het programma kijk, klopt het gewoon. Ik twijfel er dan ook niet aan dat de kijker ons uiteindelijk gaat vinden. Dat zullen we écht ruim de tijd geven.’’

Dan nog, had Sauvé niet gehoopt op een betere start van het nieuwe Late Night dat nu een paar weken te zien is? ,,Vanzelfsprekend wil iedereen meteen 800.000 tot een miljoen kijkers. Ik ben overtuigd dat we op termijn gaan groeien en we echt naar hele goede kijkcijfers gaan. Het wisselt nu, maar dat hoort erbij. Er zal geen enkele sprake zijn van overhaaste beslissingen.’’

Linda de Mol

De ceo wilde ook wat kwijt over uitspraken van John de Mol die een samenwerking tussen zijn eigen zendergroep Talpa (SBS 6, Veronica, Net 5, SBS 9) en RTL voorziet. Linda de Mol zei onlangs op deze website zelfs dat zo’n samenwerking op termijn misschien wel moet, omdat Nederland te klein zou zijn voor twee grote commerciële tv-bedrijven.