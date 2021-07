RTL Boulevard dankbaar voor steun van afgelopen weken

Nadat De Vries, die vorige week aan zijn verwondingen overleed, was neergeschoten vlakbij de studio van RTL Boulevard in Amsterdam kreeg het programma te maken met ernstige bedreigingen. Het televisieprogramma verhuisde daarom naar het Mediapark in Hilversum.

De presentatoren van RTL Boulevard vertelden eerder dat de dood van De Vries hard is aangekomen bij de redactie. Luuk Ikink vertelde vorige week in de uitzending na diens overlijden dat de redactie ‘ontzettend verdrietig’ was en er ‘heel veel gehuild’ werd. Ook Van den Assem is verdrietig. ,,Een dierbare collega, geliefde, vader en opa is er niet meer.”