RTL Boulevard niet welkom bij fotosessie Oranjes in Lech na delen van musicalfoto prinses Amalia

Laatbloei­er gaat als een speer. Marcel uit Tilburg zong al in negentig opera's

10:43 TILBURG - Pas op zijn dertigste ontdekte Marcel dat hij een uitstekende operazanger is. De Tilburgse bariton Marcel van Dieren (51) staat vandaag in de Concertzaal in zijn stad met ‘The Epic of Gilgamesh’.