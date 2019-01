RTL Boulevard vs 6 Inside: 1-0

Was het toeval dat het nieuws over de Holleeder-tape van Peter R. de Vries uitgerekend maandag bekend werd? Op de dag dat 6 Inside, de nieuwe concurrent van RTL Boulevard mét Albert Verlinde, aftrapte? En niet drie dagen later, of twee weken eerder? Het kan bijna geen toeval zijn, al heb ik er geen bewijs voor.



Voordat oppervlakkige lezers nu een verkeerde conclusie trekken: ik bedoel dus níet dat het aftroeven van de concullega’s de reden was voor de misdaadverslaggever om na zeven jaar zijn geheimhoudingsbelofte aan Willem Holleeder over diens ‘fatale biecht’ te breken. Er spelen vast hogere motieven mee die wij gewone stervelingen niet kennen, want de journalistieke mores van Peter heb ik hoog zitten. Maar de timing was te briljant. Riep Albert vorige week nog dat hij een ‘gegarandeerd Peter R. de Vries-vrije´ show ging maken, nu moest hij daar in de eerste aflevering al op terugkomen.



Niet dat hij Peter ineens wél aan tafel had. Die stond natuurlijk op zijn vaste plek aan de Boulevard-desk om uitgebreid uit te leggen hoe hij had geworsteld met zijn beslissing. Maar het nieuws was gewoonweg te groot voor 6 Inside om te kunnen negeren, al hielden ze het kort. En dan kregen ze dinsdagmorgen ook nog een tik van Shownieuwscollega Evert Santegoeds die in de Telegraaf de primeur had van de huwelijkscrisis van Wendy van Dijk en Erland Galjaard.