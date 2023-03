RTL doet na signalen onderzoek naar veilige werkomgeving bij RTL Nieuws

Van ‘straatarme’ oppas naar rapper die je overal ziet: wie is ‘geboren diva’ Ice Spice?

Wie de afgelopen tijd op sociale media kwam, kon niet om haar heen: de Amerikaanse rapper Ice Spice (23) is overal. Sinds vrijdag staat ze voor het eerst in de Nederlandse Top 40, terwijl een video met de dochter van Kim Kardashian het internet over gaat. Internationale kranten noemen haar dé ster van 2023, hier komt ze nooit in het nieuws. Wie is de ‘nieuwe prinses Diana’?