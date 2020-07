RTL gooit programmering om: Gooische Vrouwen alweer van de buis

Dat laat een woordvoerder weten aan deze site. Donderdag is de laatste aflevering te zien. Aanvankelijk stonden er 42 afleveringen gepland, tot Jinek half augustus weer van start gaat. De serie blijft wel te zien op het on demand-platform Videoland.



Ook de herhalingen van Rooijakkers over de vloer worden vanaf donderdag vervangen voor nieuwe uitzendingen van Britain’s Got Talent. Een woordvoerder van RTL meldt dat de zomer ‘een tijd is waarin we veel experimenteren. Als sommige plannen niet aanslaan, dan wijzigen we die.’ ,,Britain’s Got Talent doet het erg goed op RTL5. Daarom geven we dat programma nu een prominentere plek in onze programmering.” De kijkcijfers van Gooische Vrouwen waren ‘minder goed’, erkent hij.



Naar aanleiding van de recente maatschappelijke discussie lag Gooische Vrouwen al onder een vergrootglas. Zo krijgt de film Gooische Vrouwen 2 later dit jaar een nieuwe versie op Videoland. Een aantal scenes verdwijnt die ‘achteraf gezien ongepast’ waren. Actrice Cystine Carreon gaf onlangs al aan haar bekende rol van huishoudster Tippi Wan in de serie te weigeren als ze die nu kreeg aangeboden. Het karakter kan niet meer, zo vindt ze. Het cancelen van de herhalingen van Gooische Vrouwen staat los van de discussie, benadrukt RTL.