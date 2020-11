RTL-hit Lego Masters krijgt kerstversie met bekende Nederlanders

Het eerste seizoen van het programma, gepresenteerd door Ruben Nicolai, was dit voorjaar een groot succes met 1,4 à 1,5 miljoen kijkers per aflevering. Onlangs werd al bekend dat er ook een versie komt met kinderen, evenals een tweede reguliere reeks.



Op kerstavond is bij RTL 4 zoals altijd All you need is love te zien, dat dit jaar wel soberder zal zijn vanwege de coronamaatregelen. In aanloop naar de feestdagen presenteert Martijn Krabbé het nieuwe programma Merry little Christmas, waarin miniatuurbouwers proberen het beste kerstdorp van Nederland te maken. Ondanks de ontbinding van zijn contract is Paul de Leeuw ook dit jaar op 5 december te zien met Sint & Paul pakken uit!



Op oudejaarsavond maakt de grootste RTL-hit van dit moment een comeback: dan treden vijf verse, vermomde BN’ers aan in een special van The Masked Singer. De onthulling van de winnaar gebeurt na middernacht, maakt de zender bekend.