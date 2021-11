RTL komt met nieuwe social media-spelshow: Volg je me nog?

De opnames staan begin december van dit jaar gepland. Het programma zal begin van het volgende jaar op de buis komen, zo bevestigt RTL. Volg je me nog? wordt geproduceerd door EndemolShine dat ook verantwoordelijk is voor de productie van een ander nieuw RTL-programma: Blow Up. Dat is eveneens een studioshow en ligt in de lijn van LEGO Masters. In deze show bouwen kandidaten aan kunstwerken met ballonnen. Wie dat gaat presenteren en wanneer dat wordt uitgezonden wordt later bekend.