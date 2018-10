RTL Late Night blijft weinig kijkers trekken

Dat blijkt uit de cijfers van de stichting Kijkonderzoek. De balans na ruim vier weken RTL Late Night met Twan Huys is dat de talkshow het grote publiek nog steeds niet weet te vinden. En ook dat Huys' concurrent Jeroen Pauw op NPO 1 nog altijd veel betere kijkcijfers scoort. Pauw trok gisteren 690.000 kijkers (Huys 307.000) en maandag 792.000 (Huys 364.000). RTL Late Night noteerde in de eerste uitzendweek gemiddeld 533.00 kijkers, de tweede week 682.000, de derde week 463.000 en vorige week 424.000 kijkers.

RTL Late Night met Twan Huys begint dagelijks om 22.30 uur, terwijl Jeroen Pauws talkshow een half uur later start. Tv-recensent Angela de Jong viel het onlangs op dat direct na het eerste gesprek bij Late Night een reclameblok wordt ingelast. ,,Ik kan me niet meer herinneren of dat bij Humberto Tan ook het geval was, maar hier is het in elk geval killing. Het is net alsof de zender de rode loper uitrolt voor Jeroen Pauw en de kijkers met straffe hand naar NPO 1 dirigeert'', aldus De Jong.

En: ,,Want hoeveel mensen zitten nog braaf een reclameblok uit? Zeg dat de helft gaat zappen, wat een voorzichtige schatting is. Die groep valt dan recht in de promo van Pauw, die vrijwel altijd betere onderwerpen en betere gasten heeft. En zelfs als dat niet het geval is, blijf je plakken omdat Jeroen met zijn jarenlange ervaring van een vederlicht of saai onderwerp nog een aantrekkelijk gesprek weet te bakken.''

Volgend haar was gisteravond voor zeer waarschijnlijk de eerste keer geen sprake van een lange commercialbreak na het eerste tafelgesprek. Of de RTL 4-leiding dat met opzet deed om kijkers vast te houden, is niet duidelijk. De omroep was vanmorgen nog niet voor commentaar bereikbaar.

In de Late Night-uitzending van gisteren was onder meer 'poepdokter' Nienke Gottenbos te gast die praatte over de darmflora van kinderen. Ook kwam Art Rooijakkers praten over zijn nieuwe RTL4-programma. RTL Late Night-presentator Humberto Tan werd deze zomer vervangen door Huys vanwege de dalende kijkcijfers.