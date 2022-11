RTL na nieuw incident bij Jinek: ‘Er wordt misbruik gemaakt van onze gastvrijheid’

updateRTL betreurt dat er ‘nu al een aantal keer misbruik is gemaakt van de gastvrijheid’. Daarmee verwijst de zender naar de uitzending van Jinek die gisteravond werd verstoord door twee actievoerders in gele hesjes. Lees ook: Angela de Jong: ‘Jinek moet snel gaan ingrijpen, want dit kost haar haar geloofwaardigheid’

,,Wij vinden het als programma ontzettend belangrijk om aandacht te besteden aan maatschappelijke discussies, bijvoorbeeld over Qatar of het klimaat, maar wij vinden wel dat die onderwerpen aan tafel moeten worden besproken op een nette manier. Helaas is er nu al een aantal keer misbruik gemaakt van onze gastvrijheid en dat betreuren we”, aldus een woordvoeder.

De uitzending van Jinek werd korte tijd verstoord. De actievoerders braken in om een statement over het WK voetbal in Qatar te maken. ,,Wij zijn hier voor Qatar! Wij komen op voor Qatar!” zo riep een van hen. Eind oktober lijmde een klimaatactivist zich vast aan de tafel toen Beau van Erven Dorens voor Jinek inviel. Een paar dagen later liepen enkele Oranjesupporters boos weg tijdens de uitzending toen het ook al over het WK voetbal in Qatar ging.

De kijkers reageerden dinsdagavond verbaasd. Dit was het derde incident op rij. Hoe komen die gele hesjes en tubetjes lijm toch door de beveiliging? Het antwoord is simpel, zegt ervaringsdeskundige Ramon Wiendels. Hij zat de afgelopen jaren bij ruim negenhonderd opnames van talkshows en (spel)programma’s in het publiek. ,,Gevaarlijke voorwerpen komen de studio niet in. Wanneer je te gast bent bij Jinek (RTL) of Vandaag Inside (Talpa) moet je namelijk eerst door beveiligingspoortjes of word je handmatig gescand door een beveiliger. Maar een detectiepoortje slaat niet aan op een tube lijm.”

De beveiligingsmaatregelen zijn in Hilversum vrijwel hetzelfde: elk (live)programma heeft een metaaldetectie bij de entree en beschikt over beveiligers in de studio. Het grootste verschil zit ‘m volgens Wiendels in de overeenkomsten die een gast vooraf - al dan niet - moet tekenen. ,,Toen het programma Kassa nog live was, vóór de coronatijd, moest ik een formulier ondertekenen dat ik geen gekke dingen zou doen tijdens de uitzending. Daar stond een flinke boete van 500 euro op. Dat gold voorheen ook voor de uitzendingen van Pauw,” vertelt de ervaringsdeskundige.

Bij Talpa-programma’s is het papierwerk het meest omvangrijk, vertelt hij. In de huisregels van Vandaag Inside (VI), die verplicht moeten worden ondertekend, staat dat gasten kunnen worden gefouilleerd. Wie dit weigert wordt de toegang tot de studio ontzegd. Ook mag zonder opgaaf van reden iemand uit de studio worden gezet en zijn (rug)tassen niet toegestaan. Wanneer er drugs wordt gevonden, wordt de politie ingeschakeld.

Een gast die de uitzending van VI ‘op enige wijze opzettelijk verstoort, is aansprakelijk voor alle schade die hier mogelijkerwijs uit voortvloeit’. Een boetebedrag zoals bij Kassa of Pauw wordt niet genoemd. Bij RTL waar kort achter elkaar drie incidenten waren, heeft hij zo’n clausule nooit hoeven ondertekenen, vertelt Wiendels. Ook heeft hij zijn identiteitsbewijs zelden hoeven tonen in Hilversum. Alleen in 2015, toen een man met een nepwapen zendtijd eiste tijdens het NOS Journaal, werd hier strenger op gecontroleerd. ,,Een tijd lang werd er bij elke studio-opname een kopie van mijn identiteitsbewijs gemaakt, maar dat is al jaren niet meer het geval.”

Of RTL de beveiliging aanscherpt naar aanleiding van de incidenten, is niet bekend. De zender stelt dat de veiligheid de hoogste prioriteit heeft, maar kan niet ingaan op vragen over exacte veiligheidsmaatregelen. Wel stelt de woordvoerder dat de statements van actievoerders beslist niet in scène zijn gezet. ,,Daar zouden we als programma nooit aan meewerken en dat hebben we voor de duidelijkheid in het verleden ook nooit gedaan.”

Ook BNNVara laat zich niet uit over het beveiligingsbeleid van de dagelijkse talkshow Khalid & Sophie. ,,We werken altijd met beveiliging aan de deur en zijn zo ingericht dat we kunnen opschalen per situatie. Tevens hebben wij per uitzending passende beveiligingsmaatregelen,” reageert een woordvoerder.

Bij Op1, de talkshow van de publieke omroep, zit sinds de coronacrisis geen publiek meer. ,,En dat hebben we nu zo gelaten. Het is best een ingewikkeld vraagstuk om dat te organiseren. En betaald publiek, daar beginnen we bij Op1 niet aan", aldus Bert Huisjes, hoofdredacteur van WNL en eindverantwoordelijk voor Op1.

Paul Römer, directeur Radio en Televisie van Talpa, zei vandaag in het NPO-programma Spraakmakers dat hij niet ‘alle studio’s op slot wil gooien en iedereen gaat controleren’. Hij doet dit incident af als een “flauwe studentengrap waar je zo min mogelijk aandacht aan moet besteden. Dan gaat het over. En als het niet over waait, dan hebben we een probleem. Dan moeten alle studio’s op slot en moeten we iedereen gaan controleren. Dan wordt het er niet gezelliger op.”

Presentatrice Eva Jinek bleef gisteravond rustig en stelde dat ze de ‘wanhoopskreet’ van de mannen helemaal begreep. ,,We hebben het al vaker besproken: veel mensen zitten met handen in het haar. Maar ik weet ook niet wat ik voor jullie kan doen om dat op te lossen.” Jinek stelde de actievoerders na een paar minuten voor om weer rustig te gaan zitten. ,,Dan praten we daarna verder.”

Het WK in Qatar heeft al jaren te maken met veel negatieve publiciteit, onder meer vanwege de slechte behandeling van arbeidsmigranten en de mensenrechten in het land. Bij de bouwwerkzaamheden voor het toernooi is een onduidelijk aantal migranten overleden.

