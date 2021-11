RTL vraagt kandidaten die Mars-verhaal herkennen zich te melden

Dekker claimde vrijdag in het NPO 3-programma Media Inside dat een cameraman van het programma Expeditie Robinson kandidaten Marsen zou hebben aangeboden in ruil voor seksuele gunsten. Op sociale media stellen diverse BN’ers dat dit verhaal al een aantal jaren rondzingt.

,,Wij en de producent van het programma herkennen ons op geen enkele manier in het geschetste verhaal”, stelt de zegsvrouw van RTL. ,,Maar als iemand van de kandidaten ooit zoiets heeft meegemaakt, vragen wij diegene zich te melden. Wij hebben hier protocollen voor en zullen er dan zeker werk van maken.”

Dekker baseerde zich naar eigen zeggen op een goede vriend die had meegedaan aan het programma. In Media Inside wilde zij niet zeggen wie die vriend dan was.