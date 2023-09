RTL wil in gesprek met oud-deelnemers Temptation Island met klachten

Diekstra bevestigt het aanbod van RTL om in gesprek te treden met de drie nieuwe kandidaten. ,,Uiteraard staan cliënten ervoor open om eerst in gesprek te gaan”, stelt hij.

Onderzoek

Het programma Temptation Island wordt overigens niet meegenomen in het grote onderzoek naar wangedrag in Hilversum dat de commissie Van Rijn momenteel uitvoert. Dat onderzoek gaat alleen om misstanden bij de NPO en niet om problemen die zich bij commerciële zenders voordoen.

‘Veel lef en sterkte’

Efrain en Aylin geven aan al langer op te hoogte zijn geweest dat ‘er meer slachtoffers waren, die vergelijkbare dingen hadden meegemaakt. ,,Maar we horen nu ook nieuwe dingen.” Efrain is blij dat hij nu wat voor deze slachtoffers kan betekenen, doordat hij Diekstra als advocaat heeft ingeschakeld. ,,Eerder kon ik alleen een beetje steun bieden als met een nieuw seizoen weer deelnemers aan mijn deur klopten met hun ervaringen, omdat ik eerder op sociale media de grens heb opgezocht.”

Efrain uitte zijn ongenoegen over het programma, maar voelde zich niet vrij openlijk het hele verhaal te vertellen, onder meer vanwege boeteclausules in zijn contract. Efrain wenst andere deelnemers die nu wellicht het voorbeeld van Aylin en hemzelf willen volgen ‘veel lef en sterkte’ toe. En het stel laat weten: openlijk praten over wat hun tijdens het programma is overkomen voelt ‘als een bevrijding’, net als de bijval die ze nu krijgen van andere deelnemers. Aylin: ,,Het is alsof ik eindelijk weer mezelf kan zijn, het voelt ook minder alleen. Er is eindelijk beweging.”