RTL zet Yolanthe en Kaj op nieuw seizoen Temptation Island

Rachel Hazes 'doet zegje' in nieuwe reallife­soap zoon André

20:31 Rachel Hazes is te zien in het tweede seizoen van 'André Hazes: ik haal alles uit het leven', de reallifesoap van haar zoon. ,,Het zou een beetje gek zijn als zij niet in beeld komt, ze maakt weer onderdeel uit van mijn leven", aldus André. ,,Ze houdt er alleen niet zo van om op televisie te praten, dus we hebben afgesproken dat ze één keer haar zegje doet met mij.''