Ruben Nicolai zat op de eerste rij bij Ruben Nicolai: ‘Wel een goeie gozer’

Hij neemt de telefoon met ‘Goedemorgen, met Ruben Nicolai’. Dat doet hij nu omdat hij weet weet wie er belt. Vaker laat hij zijn achternaam achterwege. Niet dat hij zich daarvoor schaamt. ,,Maar anders weet ik wel weer wel wat de reacties zijn...”

Wat die zijn? ,,Ben je die van televisie? Maak eens een grapje. Of: spreek ik met de echte? Nou, dan geef ik aan dat ze inderdaad met de echte spreken, maar zeker niet de enige.”

De naamgenoot van de theatermaker en televisiepresentator is 28 jaar, werkt als bedrijfsleider bij een supermarkt en woont in het Friese Drachten, een omgeving waar de naam Nicolai ongeveer net zo normaal is De Vries in heel Nederland. ,,De naam zal van heel ver terug misschien wel een Russische oorsprong hebben, maar mijn vader komt uit Harkema. Daar heb je heel veel Nicolais. Het is hier een gangbare naam.”

Apart

Hij was een jaar of 11, 12 toen de Lama’s op televisie furore maakten. De jonge Fries kwam er onmiddellijk achter dat bij dat gezelschap ook een Ruben Nicolai zat. ,,Op school werd werden er grapjes over gemaakt, maar meer door vriendjes. Later, toen ik wat ouder werd, spraken ook onbekende mensen me aan. Dat was wel apart. Er was zelfs een periode dat dat meerdere malen per dag gebeurde.”

Quote Ik het niet eens met de mensen die stellen dat hij knapper is

Die ‘gekkigheid’ nam toe toen social media in opkomst kwam. ,,Mijn LinkedIn-profiel werd bekeken door allerlei bekende Nederlanders en ik werd op Instagram getagd door verschillende mensen die met hem op de foto waren gegaan. Ik heb mijn account ook bewust afgeschermd”, aldus Nicolai die het onmiddellijk merkte toen De Lama’s een paar jaar geleden terugkeerden, eerst in Ziggo Dome en vervolgens als TAFKAL (The Artists Formerly Known as Lama’s) in de theaters en straks ook op Videoland. ,,Nu word ik weer veel vaker aangesproken.”

Eén keer zag hij zijn beroemde naamgenoot in het ‘echie’. ,,Toen ik vijftien was ben ik naar een show van De Lama’s geweest. Zat ik zelfs op de eerste rij. Voor de improvisatieronde mag je dan iets op een van die briefjes schrijven. Die kun je dan in de pauze inleveren, waarna ze sommige briefjes daarna openen met de tekst en gaan improviseren. Ik had opgeschreven: ‘Ruben Nicolai zit op de voorste rij’. Om een beetje interactie te creëren, maar dat is helaas niet gebeurd. Dat briefje zat er niet bij.”

De Fries vindt de BN’ er ‘wel een goeie gozer’. ,,Ik hou wel van zijn humor, die droge grapjes, al ben ik het niet eens met de mensen die stellen dat hij knapper is, haha.”