Ruben, Tijl & Ruben delen gekste verhalen in nieuwe podcast: ‘We zijn net een getrouwd stel’

Een druilerige vrijdagmiddag in de Amsterdamse geluidsstudio van Soundcircus. Drie mannen, die toch al ruim de 40 zijn gepasseerd, zitten als een stel ketende pubers aan een tafel. De een heeft een gestolen sigaar uit Finland meegenomen, de ander een auberginerecept. De derde een boek waaruit gniffelend een seksscène wordt voorgelezen. ,,Wist je dat dit boek Adele heeft geïnspireerd?”

Op tafel ligt een zelfgemaakte dobbelsteen, staan glazen water, kopjes koffie en, belangrijk, drie microfoons. Om hun kwajongenshoofden klemt een koptelefoon. Hier in deze huiskamersetting – met allerlei ingewikkelde apparatuur, met gitaren in de hoek, een wit leren bankstel, een filmposter van Theo Wesselo (SNOR) aan de muur en een trompet – wordt de allereerste podcast opgenomen van Ruben, Tijl & Ruben, alias de heren Van der Meer, Beckand en Nicolai. Bekend van De Lama’s, van films, toneel, televisieprogramma’s en shows, van wat niet eigenlijk?

De oogjes zijn klein, de gezichten verfomfaaid. ,,Komt door gisteravond. Een etentje met De Lama’s. Dat stond nog sinds Ziggo Dome vorig jaar”, verduidelijkt Beckand. ,,Een heerlijk Italiaans tentje met lekker eten en de nodige drankjes.”

Toch zijn ze klaar voor een nieuwe stap in de mediawereld, de podcast, nadat de drie tijdens coronatijd Quarantaine TV maakten: een dagelijkse webcamsessie . ,,Dat was ons begin op het online-gebeuren”, stelt Van der Meer.

Beckand: ,,Een serie gemaakt van veertig afleveringen van een halfuur. Sommige hadden 300.000 views. Dat is zelfs voor NPO-begrippen goed. We hadden door kunnen gaan, maar het leidde tot niets. Heb je 250.000 views per keer, dan is de opbrengst nog maar een paar tientjes. Maar je brengt wel al je materiaal naar YouTube. Dat slaat eigenlijk nergens op.”

Nicolai: ,,Tel uit je verlies.”

Vrijheid

Van der Meer: ,,Inhoudelijk biedt een podcast veel meer mogelijkheden. Je hebt veel vrijheid om verhalen te vertellen, discussies aan te gaan. Het is radio, maar dan op z’n Netflix, want je kunt luisteren wanneer je wil.”

Nicolai: ,,Bij Quarantaine TV moest je op een scherm kijken, had je dus een telefoon nodig, of een laptop. Een podcast kun je overal luisteren. In de tram, tijdens het hardlopen, koken of tuinieren. En het mooie: er zijn geen fileonderbrekingen of reclames.”

Beckand: ,,Podcast is een mooi romantisch ontgonnen Wilde Westen. Daar is de koek nog niet zo heftig verdeeld als in de online-wereld.”

Dus gaan Ruben, Tijl & Ruben voor een podcast. ,,Niet een, maar DÉ Podcast”, benadrukt Beckand. ,,Zit je in een talkshow, dan kom je daar voor je programma, je show of boek. Wij hebben zoveel verhalen te vertellen, waar we nu de ruimte voor hebben.”

Nicolai. ,,Het scheelt voor ons dat wij elkaar al zo lang en zo goed kennen. Het gaat nooit van a naar b, we slaan altijd wel zijweggetjes in.”

,,We zijn eigenlijk een getrouwd stel, maar dan met z’n drieën”, zegt Van der Meer, die erkent dat er veel gekkigheid is. ,,Maar”, voegt Beckand toe. ,,Ik merk bij veel podcasts ook dat mensen zomaar gaan zitten en in het wilde gaan zitten lullen. Ik vind dat er ook wat structuur in moet zitten.”

Volledig scherm Tijl, Ruben, Ruben en Patrick Lodiers na het winnen van de Televizier-Ring in 2006. © ANP

Verhalen

Ze gaan, zo hebben ze bedacht, alle drie twee verhalen vertellen. De eerste drie voor de open podcast, de tweede voor achter de betaalmuur, op het platform petje.af, waar bijvoorbeeld Sander Schimmelpenninck en Jaap Reesema een betaalformule hebben gevonden. De verhalen worden verteld aan de hand van de dobbelsteen. ,,De zes vlakken symboliseren allemaal een categorie: persoonlijk, eten en drinken, social media, geschreven tekst, zoals kranten of boeken, schermtijd: televisie en Netflix enzo, en sport” stelt Beckand.

Nicolai begint met de laatste: sport. En vertelt over 16-jarige Est Lauri Suup, die vorig weekend in de Estse Premier League al na dertien seconden werd gewisseld. ,,Zonder dat hij geblesseerd was, hè”, grijnst hij over de wissel in Tallinn. Tijl Beckand komt met een verhaal dat zijn oorsprong niet eens ver weg van de Estse hoofdstad vindt, maar van langer geleden.

Hakenkruizen

Bezig aan een serie over componistenhuizen was hij in 2015 in het Finse Järvenpää op bezoek bij het onderkomen van Jean Sibelius ,,De George Best onder de componisten”, vergelijkt Beckand. Diens huis is na zijn dood in 1957 intact gebleven. ,,Alles staat er nog. Je kunt ernaartoe, maar je mag er niets aanraken. Wij mochten daar filmen. Op een gegeven moment was ik in zijn werkkamer. Boeken met hakenkruizen, bizar gewoon. Was ik even buiten het zicht van iedereen. Zag ik daar een sigarenkistje staan. Daar lagen dus gewoon de sigaren van Jean Sibelius!”

Lang verhaal kort: Beckand pikte er eentje, smokkelde die mee en laat ‘m nu zien tijdens de opname van de eerste podcast van Ruben, Tijl & Ruben. Om er smakelijke anekdotes aan toe te voegen.

,,Zo hebben we nog talloze verhalen”, aldus Beckand, die later vertelt over zijn bezoek aan ADO Den Haag-FC Groningen en fantaseert over een vriendschap met Tom Cruise. Het is overigens niet alleen ‘lachen, gieren, brullen’ in DÉ Podcast. ,,Het zijn ook persoonlijke verhalen, tips over boeken, series of films”, aldus Van der Meer. ,,Maar eerlijk: het is voor ons ook een beetje uitvinden.”

DÉ Podcast is vanaf morgen te beluisteren via Petje.Af/rubentijlruben en vanaf 1 oktober via alle reguliere kanalen.

