Ruim 1,7 miljoen mensen zien Waylon huilen om 16-jarige zoon

Het nummer waarmee Iris haar auditie aftrapte, staat symbool voor de moeizame band die ze met haar vader heeft. Haar ouders zijn gescheiden, maar de relatie met haar vader is er niet beter op geworden. Sterker, de 22-jarige Iris heeft hem al een jaar niet gezien. Daarom besloot ze het nummer Piece by piece van Kelly Clarkson te zingen.



Waylon, zichtbaar ontdaan na Iris’ auditie, deed emotioneel zijn verhaal. De zanger werd in 2002 vader van Dylan, maar door zijn drugsverslaving zag hij zijn inmiddels 16-jarige zoon niet. Sinds een jaar hebben de twee weer contact. ,,Ja, Iris, ik ga heel eerlijk zijn. Waar jij net over zong, is een beetje de situatie waar ik in zat met mijn zoon”, vertelde hij. ,,De taak die je hebt als je daar staat, is om mensen te inspireren. Ik ga hem zo meteen een sms’je sturen en zeggen dat ik heel veel van hem houd.’’



Ook de andere juryleden waren onder de indruk van Iris’ auditie. Uiteindelijk liet de jonge zangeres haar keuze op Anouk vallen. Na afloop barstte ze in tranen uit. ,,Dromen komen soms echt uit!", snikte ze.