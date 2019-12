Ruim 2,4 miljoen kijkers voor nederlaag Ajax

Na afloop van de wedstrijd liep het team ontredderd het veld af. ,,In de eerste 25 à 30 minuten zaten we er niet lekker in, daarna wel. Maar goed, je scoort niet. We wilden voetballen en niet te snel de lange bal spelen, met Dusan Tadic in de spits. Maar het was hetzelfde verhaal. We kwamen er niet doorheen. Dan moet de bal een keer goed vallen, maar dat gebeurde niet", analyseerde Ajax-verdediger Joël Veltman later het duel tegen de Spaanse club.



Ook de voorbeschouwing van de wedstrijd was in trek: daar stemden 934.000 mensen op af. Paleis voor een Prikkie trok gisteren 672.000 kijkers. Dat is fors minder dan vorige week, toen het programma met de flamboyante kringloopdesigners Frank en Rogier goed was voor 950.000 nieuwsgierigen. Naar Pauw keken gisteravond 923.000 mensen.



Top 5

1. Champions League (2.415.000)

2. Achtuurjournaal (1.772.000)

3. Zesuurjournaal (1.341.000)

4. De Wereld Draait Door (1.216.000)

5. EenVandaag (1.176.000)