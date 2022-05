Ruim 2,6 miljoen kijkers voor Nationale Dodenherdenking op de Dam

Automobi­list die Loiza Lamers aanreed, reed door: ‘Dat doet wat met je’

De automobilist die Loiza Lamers gisteren heeft aangereden, is doorgereden na het ongeluk. Dat laat het 27-jarige model vandaag weten in een update in haar Instagram Stories. Lamers moet nog bijkomen van de schrik, maar stelt dat ze ‘redelijk oké’ is, op wat ‘blauwe plekken en kneuzingen na’.

9:01