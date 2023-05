Ruim 200.000 minder kijkers voor tweede aflevering Nadia

Met video Schrik tijdens li­ve-uitzending Op1: ‘Een van de gasten is gevallen’

De schrik zat er dinsdagavond goed in halverwege de live-uitzending van Op1, nadat gast Corlien Doodkorte buiten het beeld van de camera’s was gevallen. Andere gasten schoten te hulp terwijl talkshowpresentatoren Charles Groenhuijsen en Margje Fikse aan de kijker probeerden uit te leggen wat er aan de hand was.