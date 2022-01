Ruim 2000 mensen nemen kijkje bij Gouden Koets

Miljoenen­in­flu­en­cer Negin Mirsalehi zwanger van eerste kindje: ‘Wonder na uitdagende periode’

Topondernemer Negin Mirsalehi (33), een van de succesvolste influencers van Nederland, is zwanger van haar eerste kindje. En dat terwijl Negin en haar vriend Maurits Stibbe in het ziekenhuis te horen kregen dat het ‘erg moeilijk’ voor hen zou zijn om in verwachting te raken. ‘Het is onze kleine wonderbaby’, schrijft ze tegenover haar 6,8 miljoen volgers.

19 januari