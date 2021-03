Ruim 22.000 aanmeldingen binnen voor nieuwe zanger of zangeres van K3

Stel je vraag Vrijdag op deze site: exclusieve livestream met Racoon

15 maart Vrijdag brengt Racoon zijn nieuwe single Hee joh Jip uit. Exclusief op deze site is er vrijdagmiddag tussen 17.00 en 18.00 uur een livestream waarin bandleden Bart, Dennis en Maarten vragen van fans beantwoorden en liedjes spelen. Heb jij een vraag voor Racoon, stel deze via racoon@dpgmedia.nl of stel hem onder dit artikel. Vermeld er je naam en woonplaats en eventueel leeftijd bij.