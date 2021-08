Ruim 665.000 kijkers zien Wilfred Genee terug op tv na overlijden vader: ‘Mam, heel veel sterkte!’

Begin deze maand meldde Johan Derksen tragisch nieuws over Wilfred Genee in hun zomerprogramma De Oranjezomer. Hij werd in de laatste week van die show vervangen door Hélène Hendriks vanwege zijn vakantie. In die periode viel Genees moeder van de trap en raakte bewusteloos. Zijn vader dacht dat ze dood was, kreeg een hartinfarct en kwam te overlijden. Hoe het met de moeder van Genee gaat, is niet bekend. Aan het eind van de uitzending wenste de 54-jarige presentator haar nog heel veel sterkte toe. ,,Mam, zet hem op aan die kant.”

Elvis Presley

Zijn radioprogramma op Radio Veronica laat Genee nog even aan zich voorbijgaan, maar vanavond zat hij dus wel weer aan tafel bij Veronica Inside. Een verstandig besluit, stelde zijn collega Derksen aan het begin van de aflevering. ,,Werken is de beste therapie. Zet maar even door.” Genee reageerde kwetsbaar: ,,Ik weet niet of het verstandig is, maar we gaan het wel merken.”



Vervolgens opende Danny Vera de aflevering met het nummer Return to sender van Elvis Presley. Daarmee kraakte hij een gevoelige noot bij Genee. ,,Begint hij met Elvis, ook nog de favoriet van mijn vader”, reageerde de presentator, om daarna snel over te gaan naar de vakanties van de heren aan tafel.



Aan het einde van de aflevering bedankte Genee nog collega Hélène Hendriks die hem vervangen heeft. ,,Ik wilde ook alle mensen die ontzettend vriendelijke berichtjes hebben gestuurd nog even bedanken. Ik wilde dat niet aan het begin zeggen, want dan was ik bang dat ik het even zwaar zou krijgen. Ontzettend bedankt dat iedereen zo lief heeft gereageerd.”