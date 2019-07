Ruim 900.000 kijkers zien Eva Jinek haar tranen wegslikken

Liveblog Brassband en Bossche Bollen: ‘Songfesti­val-ste­den’ bieden bidbook aan

9:10 Vandaag is het zover. De vijf steden die nog in de race zijn voor het Eurovisie Songfestival 2020 bieden vanochtend, na weken werk, hun ‘bidbook’ op het Mediapark in Hilversum aan NPO-baas Shula Rijxman aan. De delegaties van de steden worden apart ontvangen en de volgorde van aantreden is: Maastricht, Arnhem, Den Bosch en Rotterdam. De vijfde kandidaatsstad - Utrecht- heeft opmerkelijk genoeg géén delegatie, maar stuurt een fietskoerier op pad om het bidbook aan te bieden.