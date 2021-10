Ruim een miljoen kijkers zien Afghaanse familie herenigd worden in Hello Goodbye

De aftrap van een nieuw seizoen Hello Goodbye was gisteravond goed voor 1.064.000 kijkers. In de aflevering stond een Afghaanse familie naasten op te wachten, die vast kwamen te zitten in Kaboel nadat de Taliban de macht wist over te nemen. Het roerde kijkers tot tranen. ‘Zo meeleven met de Afghaanse familie. Tranen. Integer programma’, luidt een van de reacties.

Hoewel het programma vaker mensen weet te ontroeren, was er gisteravond één verhaal dat er voor Twitterende kijkers uit sprong. Het ging om een Afghaanse familie, die op naasten uit Kaboel stond te wachten. ,,Zij waren even voor familiebezoek in Afghanistan, tot de situatie zo verslechterde dat ze niet meer met gewone vluchten terug konden gaan. Dus toen moesten ze geëvacueerd worden. Uiteindelijk hebben ze, wonder boven wonder, het land kunnen verlaten. Als een van de laatsten.”



De familie, die twintig jaar geleden naar Nederland vluchtte vanwege de oorlog, stelde alle herinneringen van vroeger weer voor zich te zien, toen ze hoorden dat hun naasten in Kaboel vast kwamen te zitten. ,,Die bomaanslagen, de mensen...”, vertelde een van de mannen aan presentator Joris Linssen.



De hereniging tussen de familieleden was voor Twitterende kijkers een emotioneel moment. ‘Zo meeleven met de Afghaanse familie. Tranen. Integer programma’, schrijft iemand. En een ander: ‘Wow, wat mooi en heftig zeg, die familie uit Kaboel.’

Top vijf

In Hello Goodbye praat Joris Linssen op luchthavens met reizigers over hun gevoelens en gedachten. De rode draad in de gesprekken van deze editie is corona: het virus heeft reizen en het bezoeken van geliefden veel minder vanzelfsprekend gemaakt.

Hello Goodbye is na vier nieuws- en actualiteitenprogramma’s de best bekeken uitzending van de avond geworden. Het best bekeken programma van de dinsdag was het NOS Journaal van 20.00 uur, dat 1,6 miljoen kijkers wist te boeien.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: