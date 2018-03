Run op kaarten voor Engelstalige musical Cats in Nederland

Vlogster Monica Geuze filmt in auto geslachtsdeel vriend Lars Veldwijk

9:21 De momenteel zwangere vlogster Monica Geuze (23) heeft flink geblunderd met de montage van een recente YouTube-video. Ze filmde in de auto haar vriend, FC Groningen-spits Lars Veldwijk (26), terwijl hij bij wijze van geintje zijn geslachtsdeel even uit zijn broek had gehaald. De beelden werden in eerste instantie ongecensureerd online gezet en korte tijd later na wat ophef op sociale media verwijderd. Inmiddels is alleen nog een nette versie van het filmpje te zien.