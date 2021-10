Rusland stuurt raket met acteurs naar ISS voor eerste échte ruimtefilm, Tom Cruise wil ook

Samen met de ervaren kosmonaut Anton Shkaplerov vertrokken actrice Joelia Peresild en regisseur Klim Sjipenko vandaag in een Russische raket naar het internationale ruimtestation ISS voor een opnamesessie van de film Vizov, ‘De uitdaging’ in het Nederlands. Het is de eerste keer dat delen van een film buiten de dampkring worden opgenomen.

De raket Soyuz MS-19 steeg vanmorgen op vanaf ruimtebasis Bajkonoer in Kazachstan om na twee rondjes om de aarde aan te komen op het ISS, wat op een hoogte van ongeveer 430 kilometer in een baan rond de aarde zweeft. De aankoppeling vindt waarschijnlijk plaats rond 14.12 uur Nederlandse tijd en wordt gestreamd door Nasa. Over twee weken komen Peresild en Sjipenko weer terug.

Volledig scherm De Soyuz MS-19-raket stijgt op vanaf ruimtebasis Bajkonoer in Kazachstan. In het ruimtevoertuig zitten naast een kosmonaut een actrice en regisseur voor de eerste opnames van een film buiten de dampkring. © AFP

Wordt vervolgd

Peresild heeft de hoofdrol in Vizov. In de film wordt een ruimtevaarder onwel. Hij kan niet terug naar de aarde, en daarom gaat een chirurg, die door Peresild wordt gespeeld, de ruimte in om hem te opereren en zijn leven te redden. Het laatste half uur van de film moet zich in het ruimtestation afspelen. Regisseur Sjipenko weet nu al dat het een hit gaat worden: ,,Ik kijk uit naar het vervolg op Mars”, vertelt hij aan de Russische televisie.

De Russen zijn niet de enige die een film in de ruimte willen opnemen. Actiefilmacteur Tom Cruise kondigde in 2020 aan dat hij in overleg met Nasa ook naar het ISS wil reizen om Hollywood naar de ruimte te brengen. De lancering zou uitgevoerd moeten worden door de commerciële ruimtereisorganisatie van Elon Musk, Space X. Volgens geruchten zou ook Cruise nog in oktober een raket in duiken, maar veel is daar nog niet over bekend. Hij zou wel contact hebben gehad met de passagiers van de eerste ‘burgervlucht’ van Space X.

Ruimtevaartpionier Elon Musk presenteerde 2 jaar geleden op zijn lanceerbasis in Texas een SpaceX-ruimtevaartuig dat is ontworpen om een bemande reis naar de maan of naar Mars te kunnen maken:

Volledig scherm Joelia Peresild (links), Anton Shkaplerov (midden) en Klim Sjipenko (rechts) een dag voor de historische ruimtemissie. © AFP