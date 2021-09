Rusland verbiedt lesbische nonnen-film Paul Verhoeven om controversiële scène

Het nieuwe werk van de 83-jarige Nederlandse regisseur Paul Verhoeven gaat over de liefde tussen twee lesbische nonnen. Begin juli ging de film in première in Cannes.

Het verhaal van de nonnen zou vanwege een bepaalde scène in strijd zijn met een Russische wet. In de desbetreffende scène wordt een zelfgemaakte dildo gebruikt in de vorm van een heilige. Dat wordt beschouwd als beledigend voor religieuze mensen.

Volgens critici is het in Rusland sowieso moeilijk om films over homoseksualiteit op het witte doek te krijgen. Veel filmmakers knippen de scènes daarom bij voorbaat al uit hun werk. In een interview met Variety zei Paul Verhoeven dat hij niet met een bepaalde bedoeling vaak homo- of biseksuele hoofdpersonages in zijn films heeft. ,,Er is nou eenmaal een groot percentage van in onze samenleving. Homoseksualiteit hoort bij het leven, dus ook bij onze films. Waarom zou ik dat negeren?”

Vreemd genoeg

Over de veelbesproken scène zei Verhoeven op het filmfestival in Cannes: ,,Iedereen heeft het maar over die dildo. Terwijl ik persoonlijk de martelscène aan het einde veel erger vind. Maar daar hoor je vreemd genoeg niemand over.”

Filmverslaggever Gudo Tienhooven was bij het internationale filmfestival in Cannes waar wat spraakmakende films te zien waren.