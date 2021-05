Rusland waarschuwt Disney voor ‘schadelijke’ animatie Out met gay hoofdpersoon

Gerard rouwt om ‘veel te vroeg’ gestorven Voice Senior-win­naar: ‘Zo'n enorme schat’

17:15 Gerard Joling is diep bedroefd door het plotselinge overlijden van The Voice Senior-gezicht Jimi Bellmartin (72). De zanger begeleidde hem in 2018 naar de eindzege van het programma. Hoewel het ‘soulkanon’ al 69 jaar was toen hij meedeed, bleek hij de ideale leergierige kandidaat. ,,Hij was zo intens dankbaar.’’