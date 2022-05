Rust-producent hoopt dat film wordt afgemaakt na dodelijk schietincident

De producer kwam overigens op eerdere woorden terug, volgens The Hollywood Reporter, waarin hij veel stelliger was over het afronden van de film. ,,We hebben er vertrouwen in dat we de film af kunnen maken”, zei de producer namelijk. Later nuanceerde hij dat. ,,Mijn eerdere verklaring over dat de film afgemaakt kan worden was slechts de hoop die ik had en geen echt plan”, aldus het vakblad. ,,Velen die betrokken waren hopen Halyna te eren door haar laatste werk af te maken, maar op dit moment is dat enkel gebaseerd op hoop.”