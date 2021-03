Ruth Jacott: ‘Nooit een goed gevoel gehad bij mijn biologische vader’

Presentator Özcan Akyol ontvangt Ruth Jacott in de Stadsschouwburg in IJmuiden. Toen ze op jonge leeftijd vanuit Suriname naar Nederland kwam, woonde ze samen met haar opa en oma enige tijd in de havenstad in Noord-Holland voordat ze bij haar moeder in Rotterdam kwam te wonen. In het theater poseert ze voor drie kunstenaars die haar zo goed mogelijk op het doek gaan proberen te portretteren.



In het gesprek dat Jacott heeft met Akyol vertelt ze over haar band met haar vader. ,,Hij ging zijn eigen weg toen ik vier was", legt ze uit. ,,Mijn moeder is toen ik zeven was hertrouwd en mijn biologische vader ken ik minder goed. Ik weet wel wie het is, maar ik heb niet echt veel contact met mijn vader.”



Het gemis van een vader merkte Jacott in haar eerste levensjaren niet zo. In Suriname werd ze opgevangen door haar tantes, oma, opa en ooms, terwijl haar moeder veel werkte. Ze werd samen met haar neven en nichten groot gebracht. Op haar negende verhuisde ze echter naar Nederland. ,,Toen kwam eigenlijk pas het besef. Ik denk dat het in de moederbuik begint. Dat ik als kind nooit het goede gevoel gehad heb bij mijn biologische vader. Ik voelde me altijd te veel.”



Jacotts vader heeft nog wel toenadering gezocht naar zijn dochter. ,,Dat is wel de wens van mijn broers en zussen dat we voordat hij sterft toch af te sluiten. Ik sta daar wel voor open, maar dat zal wel even een dingetje worden.”