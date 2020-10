Ruud en Olcay hinten op weekendprogramma op NPO Radio 2

Frank en Rogier herenigd in Rooijak­kers over de Vloer: ‘Het komt goed’

23 oktober Frank en Rogier blijven samen televisie maken. Dat vertelde het stel, dat de afgelopen weken hun ruzie via de bladen uitvocht, gisteren in Rooijakkers over de Vloer. De heren wonen momenteel even apart, maar weten zeker dat het goedkomt. ,,We hebben wat hobbels gehad, maar we houden van elkaar.”