Ruud vond breuk Olcay leerzaamste ervaring van zijn leven: ‘Soms moet je ego opzij’

Ruud de Wild vindt de verbroken relatie met Olcay Gulsen misschien wel de leerzaamste ervaring van zijn leven. De twee gingen vorig jaar uit elkaar omdat Gulsen rustig wilde rouwen om de dood van haar ex James Harris. De Wild was gefrustreerd, omdat het leek alsof hij niet meer bestond voor zijn vriendin. ,,Soms moet je je ego aan de kant zetten’’, beseft hij nu.

Ruud en Olcay waren net drie maanden samen toen Gulsen te horen kreeg dat haar ex was overleden. ,,Dan kun je nog niet op elkaar terugvallen’’, zegt Olcay, die samen met Ruud in gesprek ging met Chantal Janzen voor &C. ,,Als je vijf jaar samen bent, heb je hoogte- en dieptepunten meegemaakt, heb je gebouwd’’, aldus Olcay. ,,Wij hadden dat nog niet.’’



Olcay wilde Ruud niet lastigvallen met haar verdriet. Ze besloten uit elkaar te gaan. ,,Ik heb daar veel van geleerd’’, zegt Olcay. ,,Als ik er nu op terugkijk, had ik dingen wel anders gedaan. Dan was ik misschien wel bij jou komen uithuilen.’’

Ook Ruud zou nu anders handelen. Hij raakte in die periode geïrriteerd omdat hij ineens niet meer bestond voor zijn nieuwe vlam. ,,Het was misschien wel het leerzaamste uit mijn leven’’, zegt hij. ,,Soms moet je je ego aan de kant zetten en er gewoon voor ­iemand zijn.’’



Lomperik

Hoewel ze allebei zeker dachten te weten dat de breuk definitief was, vonden Olcay en Ruud elkaar toch weer. En dat terwijl ze elkaar vroeger ronduit vreselijk vonden.



De tortelduiven ontmoetten elkaar elf jaar geleden voor het eerst in club Palladium op het Amsterdamse Leidseplein. ,,Ik vond haar toen al leuk, want ik weet nog precies wat ze aanhad’’, zegt Ruud. Toch benaderde hij haar niet. Omdat zij met haar toenmalige vriend Edgar Davids was en hij met zijn vriendin, maar ook vanwege vooroordelen.



,,Harde zakenvrouw, ­afstandelijk, eigengereid, egoïstisch’’, aldus Ruud. ,,Nou, alles klopt’’, grapt hij. Olcay vond hem ook allesbehalve leuk. ,,Een ongepolijste lomperik. Qua uiterlijk en soms ook op de radio. Ik had nooit gedacht dat daar een heel fijngevoelige, lieve man achter zou schuilen.’’

Quote Ik vind jou de moeite waard om lief voor te zijn Olcay Gulsen

Grote boodschap

Dat lieve halen ze in elkaar naar boven. ,,Ik denk dat ik bij jou liever ben dan ik in mijn vorige relaties was’’, zegt Olcay. ,,Ik vind jou de moeite waard om lief voor te zijn.’’ Het is eigenlijk maar goed dat ze elf jaar geleden niks kregen. ,,Ik was onhandelbaar, egoïstisch, wist niet wie ik was’’, aldus Olcay, die toen alleen maar met haar modebedrijf bezig was. ,,Ik denk echt dat Ruud het nog geen dag met me had uitgehouden.’’



Inmiddels zijn ze gelukkiger dan ooit, klaar om samen oud te worden. Maar er zijn grenzen. Een grote boodschap doen met de deur open, volgens Chantal Janzen het ultieme teken van liefde, zit er voor Ruud en Olcay niet in.



Ruud: ,,Dat vind ik sowieso geen optie. Wordt je relatie daar nou zoveel vertrouwder van?’’ Olcay denkt van niet. ,,Minder sexy’’, zegt ze. Maar je kan wel doorpraten, probeert Janzen nog. Ruud: ,,Dat kan toch ook met de deur dicht?’’

