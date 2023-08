Ruzie erfenis Elvis’ landgoed Graceland beslecht; kleindochter is nieuwe eigenaar

Landgoed Graceland heeft een nieuwe eigenaresse, en haar naam is Riley Keough. Een rechter in Los Angeles heeft vrijdag besloten dat de oudste kleindochter van Elvis Presley de rechtmatige bezitter is van het voormalige huis van het muziekicoon.

Daarmee komt een eind aan een lelijke juridisch strijd tussen actrice Keough en haar grootmoeder Priscilla Presley. Elvis’ enige dochter Lisa Marie overleed afgelopen 12 januari plotseling op 54-jarige leeftijd. Zij erfde het landgoed in 1977 na de dood van de zanger.

Aangepast testament

Ondanks het zoveelste drama in de familie Presley - in juli 2020 beroofde Elvis’ kleinzoon Benjamin Keough zich van het leven - startte Priscilla begin dit jaar een juridische strijd tegen haar kleindochter. Ze was het niet eens met het aangepaste testament waarin Lisa Marie haar uitsloot van de erfenis van Graceland.

Volledig scherm Lisa Marie Presley, dochter van zanger Elvis Presley, overleed in januari. Haar moeder Priscilla (links) en oudste dochter Riley Keough (net zichtbaar rechts) raakten verwikkeld in een juridische strijd. © AFP

De rechter heeft nu een punt gezet achter de strijd. Graceland gaat definitief naar Riley, die zelf sinds jaren een verdienstelijk actrice is in Hollywood. Elvis kocht het landgoed in Memphis, Tennessee in maart 1957 voor 102.500 dollar. Dat was op het hoogtepunt van zijn wilde rock-’n-roll-periode, tussen de opnames van de muziekfilms Loving You en Jailhouse Rock.

Inmiddels geldt Graceland, nu een museum, als één van de meest bezochte huizen in de Verenigde Staten. Elk jaar vergapen zo’n 600.000 geïnteresseerden zich aan de vertrekken waar Elvis leefde en aan exposities over extravagante podiumkostuums, klassieke auto’s en kapotgeschoten tv-toestellen.

Volledig scherm Hoewel hij soms naar drie tv's tegelijk keek, was Elvis Presley niet enthousiast over elk programma dat hij zag. Deze kapotgeschoten tv staat in een tentoonstelling bij Graceland. © Eigen Foto

Keough krijgt ook de zeggenschap over de financiële fondsen voor haar jongere tweeling Finley en Harper. De huidige waarde van Graceland zou volgens een schatting van het tijdschrift Rolling Stone tussen de 400 en 500 miljoen dollar bedragen.

Grootmoeder Priscilla, met als meisjesnaam Beaulieu, blijft niet helemaal met lege handen achter. Ze behoudt het recht om naast haar voormalige echtgenoot op het landgoed te worden begraven. Elvis en Priscilla trouwden in 1967, kregen exact negen maanden later hun dochter, en scheidden officieel in 1973.