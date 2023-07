S Club brengt na twintig jaar nieuwe single uit ter nagedachtenis aan Paul Cattermole

update Goedbedoel­de actie Hans schiet in verkeerde keelgat bij Petri in B&B vol liefde: 'Helemaal niet blij mee’

Het is hommeles in de bed and breakfast van Petri in het Franse Monclar. De nietsvermoedende Hans dacht de kandidate van B&B vol liefde te verrassen met het snoeien van een laurierboom op haar terrein. Maar het liep uit op een klein drama, zo zagen bijna een miljoen kijkers vrijdagavond in het RTL4-programma.