Saar gaat los met megabord tiramisu en Jochem conducteur op eigen tram

Komediese­rie Kees & Co terug op de buis

14:59 De destijds razend populaire tv-komedieserie Kees & Co krijgt na 12 jaar een toch weer een nieuw seizoen. In de nieuwe reeks speelt actrice Simone Kleinsma wederom de hoofdrol. Wie haar tegenspelers zijn, is nog onduidelijk, vertelde Albert Verlinde in de radioshow van 538-dj Edwin Evers.