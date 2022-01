Sahil Amar Aïssa: ‘Ben mij bewust van mijn positie, heb nu overal een voet tussen de deur’

In zijn appartement in Amsterdam-Oost laat Sahil Amar Aïssa een rood-paars notitieboekje zien: ‘Dit is geen molboekje’ staat erop. Het tegenovergestelde is waar. Niet zo handig dus dat de BNNVara-presentator het boekje, met al zijn aantekeningen van het spel in Wie is de Mol, overal liet rondslingeren tijdens de opnamen. Toch zullen zijn tegenspelers er weinig aan hebben gehad: alles is geschreven in het Riffijns, de taal van zijn ouders.