Sam Fender en Dave grote winnaars muziekprijzen The Ivors

Fender mocht met zijn hit Seventeen Going Under de prijs voor beste popnummer in ontvangst nemen. Dave, die in het Verenigd Koninkrijk wordt beschouwd als één van de grootste en belangrijkste rappers, won de prijs voor songwriter van het jaar.

Andere winnaars waren Laura Mvula met haar album Pink Noise (beste album), The World To Come van Daniel Blumberg voor de gelijknamige film (beste film score, oftewel muziek die speciaal voor een film is gemaakt) en Marvel’s Guardians Of The Galaxy van Richard Jacques voor de gelijknamige videogame (beste videogame score). Artiest Peter Gabriel won de Academy Fellowship-prijs, een oeuvreprijs.