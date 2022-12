Sam Hagens in het diepe gegooid met plotselinge eerste uitzending

Interview Gijs Naber mikt bewust niet op een leven in Hollywood: ‘Rust thuis is me te veel waard’

Gijs Naber, vanaf morgen te zien in de nieuwe Nederlandse thriller Faithfully Yours, peinst er niet over zich definitief in Hollywood te settelen. Het is deels op advies van zijn vrouw Thekla Reuten, al even succesvol en gewild in het internationale filmlandschap. ,,Door haar weet ik van de keerzijde.’’

21 december