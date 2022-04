Samantha ‘Barbie’ de Jong opgeknapt na zonnebank en Jochem van Gelder kiest het hazenpad

DJ Menno de Boer volgt Sharid Alles op als zendermana­ger 3FM

Menno de Boer is vanaf 1 mei de nieuwe zendermanager van NPO 3FM. Dat maakte de zender maandag bekend. Hij is daarmee de opvolger van Sharid Alles, die in januari bij 3FM stopte. De Boer was al interim-zendermanager.

