Samantha en Sanne ‘botsen borsten’ bij concert en door dit filmpje moet Bridget altijd huilen

video VanVelzen krijgt noodweer over zich heen bij Even tot hier: ‘Als de zee stijgt, verdwijn ik als eerst’

Roel van Velzen (43) heeft gisteravond noodweer over zich heen gekregen tijdens zijn optreden bij Even tot hier. De zanger bewerkte zijn hit Baby get higher om op komische wijze aandacht te vragen voor de klimaatproblemen, terwijl de nepregen naar beneden stortte in de studio. Hij nam zichzelf meteen op de hak. ,,Als de zeespiegel stijgt, ben ik de eerste die verdwijnt.’’

14:07