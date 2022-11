Samantha Steenwijk raadt in zeven seconden de stem uit 46 jaar oude hit in Secret duets: ‘Ja duh!’

Samantha Steenwijk heeft vanavond bewezen waarom Secret duets er goed aan doet om bij sommige geheime zangpartners een stemvervormer aan te zetten. Bij het horen van de echte stem raadde ze binnen zeven seconden(!) wie het was, terwijl de rest van het panel geen idee had. ,,Ja duh, tuurlijk!’’

In de RTL 4-zangshow gaan bekende artiesten in duet met iemand die ze niet kunnen zien. Aan de hand van de stem en enkele hints moeten ze raden wie aan de andere kant van een dikke muur staat. Dat kan een professionele vocalist zijn, maar ook een BN’er van wie niet bekend is dat die kan zingen.

In zeldzame gevallen zetten de makers ook een vervormer in. Dat gebeurt als ze vrezen dat de stem te herkenbaar is, vertelde presentator Jamai Loman toen onlangs Hans de Booij meedeed. Vanavond gebeurde het voor de tweede keer, terwijl rapper Donnie de show aftrapte met zijn duet.

Met de aanwijzingen uit de hintsvideo kon het radende panel - vanavond bestaande uit Eva Simons, Frans Bauer, Samantha en Donnie - vrij weinig. Er was een blik zwarte verf te zien. Verwees dat naar de achternaam Schilder en was het de Volendamse zanger Nick? Samantha dacht in dezelfde richting, maar dan aan voormalig BZN-ster Anny.

Volledig scherm De stem noch de hints deden een belletje rinkelen bij Eva Simons en Frans Bauer in Secret duets. © RTL

In het filmpje kwamen ook knikkers voorbij, die Frans Bauer op het spoor zetten van knikkershow Marble mania. Was het presentator Winston Gerschtanowitz? Eva Simons kwam met Robert ten Brink, aangezien ook een hartvormig kussen te zien was en hij All you need is love presenteert. In de studio werd later duidelijk dat het om een vrouw ging, maar daar bleef het bij. De stem, in het eerste stukje duet klinkend als de bekende Crazy Frog, deed geen belletje rinkelen.

Bij het tweede stuk van Zij weet het ging de vervormer eraf. Steenwijk had welgeteld zeven seconden nodig. ,,Ja duh, tuurlijk!’’ riep ze uit. Samantha kon zich niet eens voorstellen dat Eva en Frans het níét hoorden. Die waren met stomheid geslagen en kwamen geen steek verder toen Jamai als laatste hint meldde dat de secret singer een ‘zieke hit’ heeft gehad. ,,Ik heb deze vrouw zoveel geluisterd en zelf ook gezongen’’, vertelde Samantha. ,,Een stem uit duizenden.’’

Volledig scherm Rapper Donnie wist de stem niet meteen te herkennen in Secret duets. © RTL

De zwarte verf bleek te verwijzen naar Swart, de echte achternaam van de geheime zangeres. Het hartkussen met armpjes had te maken met Sla je arm om me heen, een hit van de artiest uit 1983. Knikkers gebruik je bij het buitenspelen, iets waarvoor de zangeres ooit in een lied werd uitgenodigd. En wie een ‘zieke’ hit scoort, belt natuurlijk de dokter, in dit geval dokter Bernhard uit de hit van 1976. Achter de muur stond Bonnie St. Claire (73).

,,Nee, nee, nee’’, riep Eva alleen maar, die haar geld uiteindelijk had ingezet op Corry Konings. Frans Bauer durfde niet eens te zeggen wat hij had ingevuld. De ‘zieke hit’ deed hem denken aan het lied Ome Jan van Willeke Alberti, waarin het onderwerp niet gered kan worden door een arts. Hij schreef dus Alberti op. ,,Ik ben helemaal verbouwereerd, helemaal van mijn à propos’’, zei hij.

Volledig scherm Achter de muur in Secret duets stond Bonnie St. Claire. © RTL

Bonje Cornelia Swart, zoals Bonnie echt heet, zit al 56 jaar in het vak en scoorde in de jaren 70 en 80 meerdere hits. De afgelopen jaren worstelde ze met een alcoholverslaving, maar tegenwoordig is ze nuchter en staat ze anders in het leven. Ze heeft het gevoel pas net te zijn begonnen, vertelde ze aan ons magazine Mezza.

Volledig scherm Samantha Steenwijk in Secret duets. © RTL

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: