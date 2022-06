Samenvatting GP Canada door 933.000 mensen bekeken

Castleden The Chosen One klaagden over onveilige omstandig­he­den

Vrienden van de twee acteurs die donderdag door een auto-ongeluk zijn omgekomen tijdens de opnames van The Chosen One eisen een grondig onderzoek naar de werkomstandigheden bij de Netflixserie. Volgens hen hadden castleden eerder geklaagd over de manier waarop het vervoer rond de set geregeld was.

7:27