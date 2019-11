Sander de Heer vertrekt na anderhalf jaar bij radiozender Sublime

Marco Borsato eerste Nederland­se act ooit met Ticket of the Year Award

13:35 Marco Borsato kan weer een plekje inruimen op de schoorsteenmantel. De zanger is de eerste Nederlandse act ooit die de Ticket of the Year Award van Ticketmaster in de wacht heeft weten te slapen. Borsato nam de prijs vanmorgen in ontvangst in de Ziggo Dome in Amsterdam voor zijn serie van vijf concerten in De Kuip afgelopen zomer.